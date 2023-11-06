Serdivan Belediyesinin 2023 mali yılı ek ödenek bütçesi kabul edildi

Serdivan Belediyesinin 2023 mali yılı ek ödenek bütçesi, meclis toplantısında görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adem Kümbet başkanlığında gerçekleşen kasım ayı ikinci toplantısında, tek maddeden oluşan Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı ek bütçe programı, oy birliğiyle meclisten geçti.

Toplantıda konuşan ve bütçe hakkında bilgi veren Serdivan Belediye Meclis Üyesi Cemil Kocacık, "Ek bütçe teklifimizi somut ihtiyaçları gözeterek, hizmet maliyetlerini mümkün olan en düşük düzeyde tutarak hazırladık." ifadesini kullandı.