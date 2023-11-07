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        Sakarya'da "sosyal medyadan silahlı tehdit yayını" yapan 7 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da sosyal medyadan tehdit içerikli silahlı görüntüler yayımlayan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 18:27 Güncelleme: 07.11.2023 - 18:49
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        Sakarya'da "sosyal medyadan silahlı tehdit yayını" yapan 7 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'da sosyal medyadan tehdit içerikli silahlı görüntüler yayımlayan 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte organize suç örgütlerinin faaliyetleri kapsamında hareket eden şahıslara yönelik çalışma başlattı.

        Zanlıların, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarda uzun namlulu silah ve tabancalarla görüntü verdikleri, vatandaşların huzurunu bozmaya çalıştıkları ve kendilerine rakip gördükleri şahısları tehdit ettikleri tespit edildi.

        Belirlenen ikamet ve iş yerlerine düzenlenen operasyondaki aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, tabancalara ait 526 fişek, 68 kartuş, 7 tabanca şarjörü, 1 şok cihazı ve 1 nişan tertibatına takılan lazer ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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