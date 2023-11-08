Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya heyetinden Bakan Uraloğlu'na ziyaret

        Sakarya heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya heyetinden Bakan Uraloğlu'na ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz öncülüğündeki Sakarya heyetiyle yatırım programına alınan "SAÜ-Çarşı Tramvay Hattı" projesi için Bakan Uraloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Sakarya'nın önemli bir ihtiyacına cevap verildiği için minnet duygularını ifade ettiği ziyarette Yüce'ye, Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever eşlik etti.

        Sakarya için güzel haberi Bakan Uraloğlu'nun verdiğini belirten Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızın talebine cevap vermek için hazırladığımız raylı sistem projemizin kampüs-çarşı etabı yatırım programına alındı. Memleketimizin hasretle beklediği proje üzerinde sayın genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımız da büyük destek gösterdi. Teveccüh gösteren ve hayırlı işe vesile olan sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu projeyle Sakarya ulaşımda yepyeni bir sayfa açacak ve standartlarını üst seviyeye taşıyacak." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da büyükbaş hayvana eziyet edilmesine ilişkin soruşturma
        Sakarya'da büyükbaş hayvana eziyet edilmesine ilişkin soruşturma
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'daki merkezde 4 yılda 180 hastaya böbrek nakli yapıldı
        Sakarya'daki merkezde 4 yılda 180 hastaya böbrek nakli yapıldı
        SUBÜ İletişim Topluluğu, meme kanseri farkındalığı için pembe kurdele taktı
        SUBÜ İletişim Topluluğu, meme kanseri farkındalığı için pembe kurdele taktı
        Sakarya'da 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu düzenlenecek
        Sakarya'da 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu düzenlenecek