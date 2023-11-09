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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Visoko Belediyesi ile "kardeş şehir" oldu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Bosna Hersek'in Visoko Belediyesi, "Kardeş Şehir" protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 19:10 Güncelleme: 09.11.2023 - 19:10
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek'in Visoko Belediyesi ile "kardeş şehir" oldu
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Bosna Hersek'in Visoko Belediyesi, "Kardeş Şehir" protokolü imzaladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganiç ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

        "Kardeş Şehir" protokolünün imzalanmasının ardından konuşan Yüce, kardeşlikle atılacak her adımın yeni başlangıç olacağını, Visoko ile diller farklı olsa da gönüllerin bir olduğunu ifade etti.

        Her adımı kardeşlikle, birliktelik duygusuyla attıklarını belirten Yüce, kardeş şehirlerle hayatın her alanında yeni projeler üreterek hayata geçireceklerini bildirdi.

        Yüce, zulüm altında olan Filistin'i hatırlatarak, ellerinden gelen her türlü yardımı ve desteği o bölgeye vereceklerini kaydetti.

        Kardeş şehirlerle vatana, memlekete faydalı işler yapacaklarını anlatan Yüce, "Ülkemize, devletimize, bayrağımıza, dinimize, dilimize ve mazluma sahip çıkıyor, bununla da gurur duyuyoruz. Karşılıklı işbirliğinin kurulmasına destek olacak kardeş kent ile aramızdaki mesafeleri yok sayıyoruz. Kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik projeler geliştiriyoruz. Kardeş şehirlerle nice güzel, vatana, millete katkı sunacak işler yapmayı diliyor, kardeşliğimizin daim olması temennimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

        Visoko Belediye Başkanı Ganiç de Sakarya'nın kendilerinin kardeş belediyesi olduğunu anlattı.

        Visoko'nun büyük ticaret ağına sahip olduğunu, bunu değerlendirmek istediklerini aktaran Ganiç, "Beraber daha iyi projelere adım atmak istiyorum. Tarım, hayvancılık, turizm gibi alanlarda sizleri bekliyoruz. Tüm lojistik desteği de sağlayacağız." ifadesini kullandı.

        Program sonunda Yüce, misafirine hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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