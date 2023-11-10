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        Sakarya'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Gazze için topladı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ilkokul öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye gönderilmesi için Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 23:29 Güncelleme: 10.11.2023 - 23:37
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        Sakarya'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Gazze için topladı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ilkokul öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarını Gazze'ye gönderilmesi için Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

        Uğurlu Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına katıldı.

        Öğrenciler topladıkları 810 lirayı, Gazze ve Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için TDV Taraklı Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü İhsan Kurt'a teslim etti.

        Kurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, topladıkları harçlıkları Filistin ve Gazze'ye göndermek üzerine kendilerine teslim eden öğrencilere teşekkür etti.

        Bu davranışın kendilerini duygulandırdığını belirten Kurt, "Küçük yavrularımızın da Filistin ve Gazze'deki kardeşlerine destekçi olmak için harçlıklarını bizlere emanet etmesi bizim için çok değerli. Onların yardım etme duygusu ve oradaki arkadaşlarını düşünmeleri bizleri çok duygulandırdı. Allah yapmış oldukları yardımları dergahında kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

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