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        Sakarya'da Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı düzenleniyor

        Hendek'te düzenlenen 5. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:43
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        Sakarya'da Tarım, Hayvancılık Makinaları, Teknolojileri ve Yem Fuarı düzenleniyor
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        Hendek'te düzenlenen 5. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Hendek Çok Amaçlı Kapalı Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı'nda düzenlenen fuar, tarımdaki teknolojik gelişmeleri, çiftlik ekipmanları ve genetik alanındaki son yenilikleri katılımcılarla buluşuyor.

        Fuarın açılış törenine, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar ve diğer ilgililer katıldı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri stantları gezerek, üreticilerle görüştü ve tarımdaki yenilikler hakkında bilgi aldı.

        Çeşitli yarışma ve etkinliklerin de yapıldığı fuar yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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