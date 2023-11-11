Başkan Yüce, jeoloji profesörü Gökçeoğlu'nu ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu'nu kabul etti.

Gökçeoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi mevkisinde inşa edilecek depreme dayanıklı 240 konut projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya geldi.

Sakarya'nın depreme hazırlık haritasının da çıkarıldığı buluşmada konuşan Yüce, birinci derece deprem bölgesinde yer alan kentte, her adımı deprem bilinciyle attıklarını, depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm projelerine dair detayları paylaştı.

Yüce, Konut A.Ş projesiyle depreme dayanıklı, güçlü ve ferah yaşam alanlarının inşasına başlayarak dönüşüm için en önemli adımı atacaklarını ve şu ana kadar şehirdeki 251 bin binanın yapı stoğunu çıkardıklarını bildirdi.

Depreme hazır Sakarya'yı inşa ettiklerini dile getiren Yüce, yatay mimariyle güçlü ve dayanıklı şehir oluşturduklarını aktardı.

Gökçeoğlu da 17 ağustos 1999'da deprem yaşayan Sakarya'nın bu olaydan güzel ders çıkardığını gözlemlediğini ifade etti.

Kentin yer seçimleri ve yapıların az katlılığı dolayısıyla depreme hazırlıklı hale getirildiğini aktaran Gökçeoğlu, "Sakarya bu işi önemli oranda başarmış görünüyor. Önümüzde Sakarya’yı etkileyebilecek yakın civardaki fayın üretebileceği yüksek ölçekli bir depremde özellikle 1999 depremi sonrasında ve son yıllarda yapılan yapılarda, seçilen yerlerde bir hasar beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

Yüksek deprem tehlikesi bulunan Sakarya'da, taşkın ve heyelan tehlikesi de olduğunu vurgulayan Gökçeoğlu, "Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de çokta karşılaşmadığım en azından bilgim dahilinde karşılaşmadığım örnek Sakarya. Bu açıdan bakıldığında da belki diğer büyük şehirlerimize de örnek teşkil edebilecek çalışmaları gerçekleştirmiş durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.