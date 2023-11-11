Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Başkan Yüce, jeoloji profesörü Gökçeoğlu'nu ağırladı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu'nu kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:44 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Yüce, jeoloji profesörü Gökçeoğlu'nu ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekrem Yüce, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu'nu kabul etti.

        Gökçeoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesince, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi mevkisinde inşa edilecek depreme dayanıklı 240 konut projesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya geldi.

        Sakarya'nın depreme hazırlık haritasının da çıkarıldığı buluşmada konuşan Yüce, birinci derece deprem bölgesinde yer alan kentte, her adımı deprem bilinciyle attıklarını, depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm projelerine dair detayları paylaştı.

        Yüce, Konut A.Ş projesiyle depreme dayanıklı, güçlü ve ferah yaşam alanlarının inşasına başlayarak dönüşüm için en önemli adımı atacaklarını ve şu ana kadar şehirdeki 251 bin binanın yapı stoğunu çıkardıklarını bildirdi.

        Depreme hazır Sakarya'yı inşa ettiklerini dile getiren Yüce, yatay mimariyle güçlü ve dayanıklı şehir oluşturduklarını aktardı.

        Gökçeoğlu da 17 ağustos 1999'da deprem yaşayan Sakarya'nın bu olaydan güzel ders çıkardığını gözlemlediğini ifade etti.

        Kentin yer seçimleri ve yapıların az katlılığı dolayısıyla depreme hazırlıklı hale getirildiğini aktaran Gökçeoğlu, "Sakarya bu işi önemli oranda başarmış görünüyor. Önümüzde Sakarya’yı etkileyebilecek yakın civardaki fayın üretebileceği yüksek ölçekli bir depremde özellikle 1999 depremi sonrasında ve son yıllarda yapılan yapılarda, seçilen yerlerde bir hasar beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

        Yüksek deprem tehlikesi bulunan Sakarya'da, taşkın ve heyelan tehlikesi de olduğunu vurgulayan Gökçeoğlu, "Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de çokta karşılaşmadığım en azından bilgim dahilinde karşılaşmadığım örnek Sakarya. Bu açıdan bakıldığında da belki diğer büyük şehirlerimize de örnek teşkil edebilecek çalışmaları gerçekleştirmiş durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        Cesedi, 19 gün sonra fark edilmişti! Katil en yakını çıktı!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        Suudi Arabistan'daki zirvede liderlerin aile fotoğrafı
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        "İsrail yaptığı tahribatı tazmin etmeli"
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Önce obruk oluştu! Şimdi volkanik gaz çıkıyor
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Onuachu fark yaratıyor!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        İstanbul Valiliği: 3 saatlik periyoda dikkat! İstanbul için "turuncu" alarm!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kaymakam Safitürk, şahadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı
        Kaymakam Safitürk, şahadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı
        Kaymakam Safitürk şehadetinin 7'nci yılında memleketi Sakarya'da anıldı
        Kaymakam Safitürk şehadetinin 7'nci yılında memleketi Sakarya'da anıldı
        Sakarya, Karabük ve Düzce'de binlerce fidan toprakla buluştu
        Sakarya, Karabük ve Düzce'de binlerce fidan toprakla buluştu
        Sakarya'da evinde fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede öldü
        Sakarya'da evinde fenalaşan genç kaldırıldığı hastanede öldü
        Sakarya'da gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Sakarya'da gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
        Yüksek sesli müzik tartışması: 1 ölü
        Yüksek sesli müzik tartışması: 1 ölü