Sakarya'da 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu düzenleniyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu (ICOMS) başladı.

"Doğal Afetler ve Dezenformasyon" ana başlığıyla düzenlenen programın açılışında konuşan SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, ses ve sözlerin en fazla yükselmesi gereken çağda yaşandığını söyledi.

Adıgüzel, "gözleri ve gönülleri körelmiş uluslararası kurumların, ajansların ve liderlerin" mazlumu zalim, bebekleri terörist gösterecek kadar yalan söylediklerini vurguladı.

"Savaşın silahsız kuvvetleri medya ve uluslararası ajansların, kirli ve yalan haberleri insafsızca ekranlara boca etmeye çalıştıklarını" anlatan Adıgüzel, "Zihinlerimizi zalim ve hiçbir hukuk tanımayan terör devletine karşı yıkamak, o kanlı elleri konvansiyonel veya yeni medya ile temizlemek için cephedeki terör devleti askerlerinden daha fazla gayret sarf ediyorlar. Şükür ki hala uyanık olan kişiler ve kurumlar var. Bebekler ölürken uyuyan dünyayı uyandırmak için tüm varlığıyla mücadele eden kurum var. Terör devletinin yalanlarını bir bir çürüten, tüm dünyaya gerçekleri haykıran ve gün gibi ortaya çıkaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı var." diye konuştu.

Adıgüzel, savaş ve afet dönemlerinde bilgi kirliliğinin arttığına, iletişimciler olarak her daim hak ve hukuktan yana olmak zorunda olduklarına dikkati çekerek, sözün ve haberin hem bal hem de zehir olabileceğini, yerinde ve doğru kullanılan haber veya bilginin insanı veya insanlığı kurtarabileceğini, yalan ve dezenformasyonun ise bebekleri, masumları ve hatta insanlığı öldürebileceğini ifade etti.

Sempozyuma 170 bilim insanının çalışma ve bildirilerini gönderdiğini aktaran Adıgüzel, 3 gün boyunca 17 oturumda dezenformasyonu tartışacaklarını söyledi.

- "Anadolu Ajansının doğru bilgi noktasında otorite olduğunu düşünüyorum"

Açılış töreninin ardından "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?" isimli ilk panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı