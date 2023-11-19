Akyazı'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesi mevkisinde seyreden Ş.Y. idaresindeki 34 KH 8883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü Ş.Y. ile araçta bulunan F.Y, İ.Y, Y.O.K, Y.Y. ve S.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkarttı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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