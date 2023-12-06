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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:02
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:SapancaAtatürk

        Hakemler: Alirıza Altunbakır, Mahmut Gülle, Niyazi Atakan Ataseven

        Sakaryaspor: Yunus Emre Tekoğul (Dk. 70 Orhan Can Bostan), Ali Ülgen, Çağlayan Menderes, Erdi Dikmen (Dk .70 Bülent Uzun), Bülent Cevahir (Dk. 70 Berat Can Şanlı), Mikail Okyar (Dk. 80 Murat Cem Akpınar), Umut Uzun, Simon, Rashad Muhammed (Dk. 70 Yakup Anıl Karadağ), Yusuf Sefa Karakuzu, Dino

        Ankaraspor: Adal Beran Bülbül, Yunus Emre Metin, Doğukan İnci, Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 68 Hamza Gür), Emre Can Örme (Dk. 85 Fatih Kızılkaya), Oğuzhan Efe Yılmaz (Dk. 85 Fahrettin Berk Yılmaz), Recep Taşbakır, Serkan Yavuz, Ömer Faruk Sezgin (Dk. 60 Yusuf Buğra Koşal), İbrahim Sürgülü (Dk. 60 Recep Yemişci), Furkan Eliaçık

        Gol: Dk. 80 Dino (Sakaryaspor)

        Sarı kart: Dk. 45 Furkan Eliaçık (Ankaraspor)

        SAKARYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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