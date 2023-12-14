Sakarya'da uyuşturucu, tarihi eser, tütün ve göçmen kaçakçılığı operasyonları Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde, tarihi eser ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde, tarihi eser ve 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Akyazı ve Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu, tarihi eser, tütün ve göçmen kaçakçılığı operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, tarihi eser olarak değerlendirilen 14 sikke ve obje, 55 gram skunk, 105 gram esrar, 20 kilogram tütün, 3 bin 256 doldurulmuş makaron, 1858 boş makaron, 1 sigara dolum makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ayrıca 7 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.