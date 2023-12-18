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        Karasu'da araçla çarpışıp taklalar atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:45 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:48
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        Karasu'da araçla çarpışıp taklalar atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

        Ankara Caddesi Adliye ışıkları mevkisinde kavşaktan dönen M.K. idaresindeki 54 AEZ 097 plakalı SUV tipi araç ile Kocaali istikametine giden S.Y. yönetimindeki 54 PJ 187 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle savrulan otomobil metrelerce takla attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hafif yaralanan S.Y'ye ambulansta müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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