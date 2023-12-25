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        Sakarya'da ortağı tarafından kamyonetinde silahla başından vurulan kişi öldü

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde esnaf ortağı tarafından kamyonetinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:44
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        Sakarya'da ortağı tarafından kamyonetinde silahla başından vurulan kişi öldü
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde esnaf ortağı tarafından kamyonetinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki 01 BF 637 plakalı kamyonette bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, başından silahla vurularak yaşamını yitirmiş kişinin esnaf Selahattin Dayıcık (42) olduğu belirlendi.

        Cenaze, inceleme sonrası Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Evli ve 2 çocuk babası Dayıcık'ın esnaf ortağı F.B. tarafından öldürüldüğünü tespit eden polis, zanlıyı suç aleti silahla gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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