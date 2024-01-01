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        Karasu'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:11
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        Karasu'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi'nde seyreden A.F.K. idaresindeki 34 GL 2431 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde dönüş yapmak isteyen K.Ç. yönetimindeki 54 AER 271 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü direksiyon başında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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