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        GÜNCELLEME - Sakarya'da yeniden görülen darbe girişimi davasında karar

        Sakarya'da, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 74'ü tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada, 73 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:54
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da yeniden görülen darbe girişimi davasında karar
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        Sakarya'da, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 74'ü tutuklu 145 sanığın yargılandığı davada, 73 sanık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

        Duruşma salonu ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 73 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 61 sanığa 12 yıl altışar hapis cezası veren heyet, 1 sanığı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

        Heyet, 1'i tutuklu 4 sanığın beraatına, hakkında yakalama kararı bulunan 6 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Tutuklu yargılanan 1 sanık beraat kararının ardından tahliye edildi.

        Tutuksuz yargılanan ve 12 yıl altışar ay hapis cezası alan 4 sanık ise mahkeme salonunda polis ekiplerince gözaltına alındı, 57 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        - Yeniden yargılamada hükümler değişti

        Böylece 135 sanık hakkında ilk davada verilen hükümler, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılamada değişti.

        "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılan 52 sanık ile beraat eden 21 sanığa, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Bozma ilamından önce haklarında beraat hükmü verilen 61 sanığın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına hükmedildi.

        Beraati kararlaştırılan 1 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, beraat eden 4 sanık hakkındaki hüküm ise değişmedi.

        Mart 2017'de başlayan yargı sürecinde, 222 sanıklı davada 141 sanığa çeşitli suçlardan hapis cezası verilirken, 75 sanık beraat etti, 6 sanığın dosyası ayrıldı.

        - Dava süreci

        Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

        Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

        Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

        3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

        Yüksek Mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

        Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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