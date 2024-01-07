Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

Sakarya'da meydana gelen 4 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesi Dörtyol ışıkları mevkisinde otomobil ile tırın çarpışması yer aldı.

Çevre Yolu Şeker Mahallesi'ndeki kavşakta otomobille çarpışan motosikletteki iki kişinin savrularak düşmeleri ve sürücünün yön levhasına çarpması kayıtlara geçti.

Milli Egemenlik Caddesi 3. geçit mevkisinde sola dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün düşmesi de kameralarca görüntülendi.

Dördüncü kaza ise Beşköprü mevkisinde meydana geldi. Kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün savrularak kaldırıma çarpması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerin sonunda, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

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