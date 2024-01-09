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        Sakarya'da yaşlı kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşlı bir kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:48
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        Sakarya'da yaşlı kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşlı bir kadın, yangın çıkan evde ölü bulundu.

        Bayraktepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede, 90'lı yaşlarda olduğu belirtilen Ayşe K'nin cansız bedeni bulundu.

        Evde soğutma çalışması yapılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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