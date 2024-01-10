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        Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:54
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        Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Sakarya ve Kocaeli'nin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kocaali ilçe merkezinde devam eden sağanak, yüksek rakımlı yerlerde hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşmesiyle yerini kara bıraktı.

        Hendek ile Kocaali ilçelere arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı'nda yoğun yağış sonucu kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Sisin de etkili olduğu bölgedeki yoğun çam ağaçları karla kaplandı.

        Hendek'in 1725 metre yükseklikteki Dikmen Yaylası'na 10 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı.

        Kocaeli'de de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla tatilcilerin öncelikli tercihleri arasında yer alan Kartepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 61 santimetre ölçüldü.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışın aralıklarla sürdüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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