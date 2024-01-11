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        Sakarya'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:42 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:55
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        Sakarya'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mahmutbey Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi'nde İ.N'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

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