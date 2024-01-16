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        Sakarya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:16
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        Sakarya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kuruçeşme Mahallesi'nde S.A.E. idaresindeki 06 BDT 251 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 54 SE 431 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Kazada sürücü S.A.E. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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