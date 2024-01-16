Sakarya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kuruçeşme Mahallesi'nde S.A.E. idaresindeki 06 BDT 251 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki 54 SE 431 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada sürücü S.A.E. araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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