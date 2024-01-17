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        Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:59
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        Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Karasu yönüne giden Yaşar K. (68) idaresindeki 41 B 3939 plakalı tır, gece saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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