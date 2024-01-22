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        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alemdar'dan ziyaretler

        Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:07
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        AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alemdar'dan ziyaretler
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        Serdivan Belediye Başkanı ve AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

        Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan ve Ali İnci, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile AK Parti Adapazarı İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi.

        Daha sonra AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığını, Adapazarı Belediyesini ve Milliyetçi Hareket Partisi Adapazarı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Alemdar, ilçede esnafı gezdi.

        Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi de ziyaret ederek, "Nazik ev sahipliği için Ekrem Yüce Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte, omuz omuza çalışarak şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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