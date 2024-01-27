Sakarya'da 24 yıldır ayakkabı tamir eden Tevrat usta mesleği yaşatmak istiyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 24 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Tevrat Altundağ, eskisi kadar rağbet görmeyen mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

İlçe merkezinde 13 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren Altundağ, çırak bulamamaktan yakınıyor.

Altundağ, AA muhabirine, 2000 yılında lokantada garson olarak çalışırken ayakkabı tamircisi ağabeyinin işi bırakması üzerine dükkanı devraldığını söyledi.

Meslek sahibi olmanın önemine değinen Altundağ, "Eskiler, bize mesleğin altın bir bilezik olduğunu, hiçbir zaman değerinin düşmeyeceğini söylerlerdi." dedi.

Altundağ, zamanla kendisini geliştirdiğini ve mesleğini severek yaptığını anlatarak, "Mesleğini sevmek, kendini sevmektir. Meslek aşkı hiçbir şeye benzemez. Nasıl ki kalbin senin bir parçan, o olmadan yaşamıyorsan meslek de aynı. Onunla yaşayacaksın." diye konuştu.

Çırak bulmakta zorlandığını aktaran Altundağ, elinden geldiğince mesleği yaşatmaya çalışacağını sözlerine ekledi.