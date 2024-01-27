Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da 24 yıldır ayakkabı tamir eden Tevrat usta mesleği yaşatmak istiyor

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 24 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Tevrat Altundağ, eskisi kadar rağbet görmeyen mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 24 yıldır ayakkabı tamir eden Tevrat usta mesleği yaşatmak istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 24 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Tevrat Altundağ, eskisi kadar rağbet görmeyen mesleği ayakta tutmaya çalışıyor.

        İlçe merkezinde 13 metrekarelik dükkanında müşterilerine hizmet vermeyi sürdüren Altundağ, çırak bulamamaktan yakınıyor.

        Altundağ, AA muhabirine, 2000 yılında lokantada garson olarak çalışırken ayakkabı tamircisi ağabeyinin işi bırakması üzerine dükkanı devraldığını söyledi.

        Meslek sahibi olmanın önemine değinen Altundağ, "Eskiler, bize mesleğin altın bir bilezik olduğunu, hiçbir zaman değerinin düşmeyeceğini söylerlerdi." dedi.

        Altundağ, zamanla kendisini geliştirdiğini ve mesleğini severek yaptığını anlatarak, "Mesleğini sevmek, kendini sevmektir. Meslek aşkı hiçbir şeye benzemez. Nasıl ki kalbin senin bir parçan, o olmadan yaşamıyorsan meslek de aynı. Onunla yaşayacaksın." diye konuştu.

        Çırak bulmakta zorlandığını aktaran Altundağ, elinden geldiğince mesleği yaşatmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 Şubat'ta o apartmanda 100 kişi ölmüştü! Firari müteahhit ile ilgili flaş gelişme!
        6 Şubat'ta o apartmanda 100 kişi ölmüştü! Firari müteahhit ile ilgili flaş gelişme!
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
        4 kentte 1444 yerleşim birimine ulaşılamıyor! Kar esareti!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan ASRİAD'a...
        AK Parti'nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar'dan ASRİAD'a...
        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçıyla çıkış yakalamak istiyor
        Sakaryaspor, Ümraniyespor maçıyla çıkış yakalamak istiyor
        Kaza yaptığı otomobilinin çekici ile götürülmesine tepki gösteren sürücü gö...
        Kaza yaptığı otomobilinin çekici ile götürülmesine tepki gösteren sürücü gö...
        Düzce'deki trafik kazasında yaralanan baba ve kızı hastanede öldü
        Düzce'deki trafik kazasında yaralanan baba ve kızı hastanede öldü
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı