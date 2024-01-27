Sakarya'da trafik kazasında 3 koruma polisinden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 koruma polisinden biri yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

Otoyolun Hendek geçişinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu araç, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerden biri kurtarılamadı, diğer ikisinin tedavisi sürüyor.

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