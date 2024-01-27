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        Sakarya'da trafik kazasında 3 koruma polisinden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 koruma polisinden biri yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 23:01 Güncelleme: 27.01.2024 - 23:01
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        Sakarya'da trafik kazasında 3 koruma polisinden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 koruma polisinden biri yaşamını yitirdi, ikisi yaralandı.

        Otoyolun Hendek geçişinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu araç, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı polislerden biri kurtarılamadı, diğer ikisinin tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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