Sakarya Valisi Doğan'dan Miraç Kandili mesajı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Doğan, mesajında, Miraç Kandili'nin gönülleri maneviyatla dolduran, Rabb'in rahmet ve merhametinin coştuğu mübarek gece olduğunu belirterek, Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) Allah'ın huzuruna yükseldiği, insanlık için büyük müjdelerin verildiği gece olduğunu anlattı.

Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Doğan, "Bu mübarek gecede, birliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı pekiştirmeli, dua, ibadet ve hayır işleriyle manevi hayatımızı zenginleştirmeliyiz. Miraç, yalnızca bir yükseliş değil, aynı zamanda insanlığa umut, sevgi ve barış mesajlarının iletildiği bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Doğan, milletin ve İslam aleminin kandilini tebrik ederek, "Bu gecenin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Rabb'im, bu mübarek gecede yapılan duaları kabul eylesin, bizleri affına ve rahmetine nail eylesin." duasında bulundu.