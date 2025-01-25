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        Tıkanan rögarı açmak isterken içine düştü; hastanede öldü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde tıkanan rögarı açmak isterken dengesini kaybederek kanala düşen Hasan Yazıksız (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:44 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:50
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        Tıkanan rögarı açmak isterken içine düştü; hastanede öldü
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        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde tıkanan rögarı açmak isterken dengesini kaybederek kanala düşen Hasan Yazıksız (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Akyazı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağanak yağışın ardından tıkanan rögarı açmak isteyen Hasan Yazıksız, dengesini kaybederek kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve destek amaçlı Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Hasan Yazıksız, düştüğü kanaldan ekipler tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Yazıksız'a kalp masajı yaptı. Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Yazıksız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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