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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 19:37 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:37
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda İstanbul'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 araç, Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde durduruldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 12 kilo 100 gram esrar, 2,5 kilogram skunk, 328 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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