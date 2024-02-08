Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Şüphelilerin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 12 kilo 100 gram esrar, 2,5 kilogram skunk, 328 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

Bu kapsamda İstanbul'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen 2 araç, Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde durduruldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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