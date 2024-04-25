Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobilin ezdiği köpek tedaviye alındı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin ezdiği köpek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da otomobilin ezdiği köpek tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin ezdiği köpek tedavi altına alındı.

        Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde Güler Yaşar'ın sahibi olduğu köpek, yolun ortasında yattığı sırada bir otomobil tarafından ezildi.

        Çevredekilerin yardımıyla Karasu Belediyesi barınağına götürülen köpek, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

        Veteriner hekimlerce yapılan ilk muayenede köpeğin ön bacaklarında kırık, sağ bacağında daha önceden olduğu değerlendirilen saçma yarası tespit edildi.

        Ağrı ve travma nedeniyle anestezi uygulanan köpek, sağlığına kavuşması için ameliyat edilecek.

        - "Tek dileğimiz bir an evvel iyileşmesi"

        Veteriner hekim Dilara Kılıç, AA muhabirine, geldiğinde çok ağrısı bulunan köpeğe anestezi altında gerekli müdahaleyi yaptıklarını söyledi.

        Röntgenlerin çekilmesinin ardından köpeğin sol ön bacağında kırık, sağ ön bacağında kırık ve çatlak, ayrıca sağ ön bacağında daha önceden olduğu değerlendirilen saçma yarası bulunduğunu aktaran Kılıç, şunları söyledi:

        "Şu anda durumu stabil fakat hiçbir şekilde ayağa kalkamıyor. Kan tahlillerini yaptık, sonuçlarını bekliyoruz. Uygun gözükürse yarın operasyona alınacak. Diliyoruz ki kan değerleri de bizim için olumlu sonuç verir ve bu noktada iyi şekilde ameliyatımıza başlayabiliriz. Ortopedik bir ameliyat. Süreç biraz uzun olacak bizim için. Ortopedik müdahalelerimizde daha uzun sürer kemik iyileşmesi. 45-60 gün gibi bir süreci var."

        Dilara Kılıç, iyileşme sürecinde hem köpeğin psikolojisini düzeltmek hem onu ikincil enfeksiyonlardan korumak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Tek dileğimiz bir an evvel iyileşmesi. Umarım yapanlar bulunur ve cezalarını çekerler, biz de böyle şeyleri daha fazlasıyla yaşamayız." dedi.

        Bu arada otomobilin köpeği ezdikten sonra uzaklaştığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüler üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!

        Benzer Haberler

        SUBÜ'nün "+1 Eğitim Modeli" Estonya'da anlatıldı
        SUBÜ'nün "+1 Eğitim Modeli" Estonya'da anlatıldı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'dan Kaymakam Serttaş'a ziyaret
        Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'dan Kaymakam Serttaş'a ziyaret
        "Yeşil Vatan Tırı" Sakarya'da
        "Yeşil Vatan Tırı" Sakarya'da
        Sakarya'da polisin "dur" ihtarına uymayan kişi, motokuryenin desteğiyle yak...
        Sakarya'da polisin "dur" ihtarına uymayan kişi, motokuryenin desteğiyle yak...
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig