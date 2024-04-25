SUBÜ'nün "+1 Eğitim Modeli" Estonya'da anlatıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) uygulanan "+1 Eğitim Modeli", Estonya'da düzenlenen toplantıda yabancı katılımcılarla paylaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de 7'ncisi düzenlenen "Öğrenim Çıktıları ve Gelecek Beceriler" temalı Uluslararası Akran Öğrenme Etkinliği ve Tematik Akran Grubu A-Yeterlilik Çerçeveleri Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda SUBÜ'yü ve Türkiye'yi temsil eden Tatlı, fakültelerinde uygulanan "+1 Eğitim Modeli" hakkında katılımcılara sunum yaptı.