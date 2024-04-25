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        SUBÜ'nün "+1 Eğitim Modeli" Estonya'da anlatıldı

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) uygulanan "+1 Eğitim Modeli", Estonya'da düzenlenen toplantıda yabancı katılımcılarla paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:19
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        SUBÜ'nün "+1 Eğitim Modeli" Estonya'da anlatıldı
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) uygulanan "+1 Eğitim Modeli", Estonya'da düzenlenen toplantıda yabancı katılımcılarla paylaşıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de 7'ncisi düzenlenen "Öğrenim Çıktıları ve Gelecek Beceriler" temalı Uluslararası Akran Öğrenme Etkinliği ve Tematik Akran Grubu A-Yeterlilik Çerçeveleri Toplantısı'na katıldı.

        Toplantıda SUBÜ'yü ve Türkiye'yi temsil eden Tatlı, fakültelerinde uygulanan "+1 Eğitim Modeli" hakkında katılımcılara sunum yaptı.

        Avrupa ülkelerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda, "geleceğin meslekleri ve Türkiye'nin hangi becerileri ön plana çıkardığı, yükseköğretimde hangi beceriler için öğrenme çıktılarında güncellemeler yapılması gerektiği, yükseköğretimin gelecekte toplumun ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ne gibi değişikliklere ihtiyaç duyduğu" konularında katılımcıların görüşleri alındı.

        Katılımcılar, yapay zeka, duygusal zeka, dijitalizasyon, kritik analitik düşünme, demokratik toplum ve eğitimde fırsat eşitliği başlıklarında bilgi alışverişinde bulundu.

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