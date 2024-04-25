Sakarya'da toz taşınımı etkili oluyor

Sapanca Gölü üzerinde de etkili olan toz taşınımının yarın azalacağı ön görülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük ortalama yüzey toz taşınımı konsantrasyonu ölçümüne göre, toz taşınımı orta seviyede olan kentte taşınım nedeniyle araçların üzeri toz kaplandı.

Sakarya kent merkezi ve bazı ilçelerde toz taşınımı nedeniyle puslu hava hakim oldu.

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