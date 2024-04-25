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        Sakarya'da toz taşınımı etkili oluyor

        Sakarya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 19:34 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:34
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        Sakarya'da toz taşınımı etkili oluyor
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        Sakarya'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düştü.

        Sakarya kent merkezi ve bazı ilçelerde toz taşınımı nedeniyle puslu hava hakim oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük ortalama yüzey toz taşınımı konsantrasyonu ölçümüne göre, toz taşınımı orta seviyede olan kentte taşınım nedeniyle araçların üzeri toz kaplandı.

        Sapanca Gölü üzerinde de etkili olan toz taşınımının yarın azalacağı ön görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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