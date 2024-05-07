Sakarya'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi

Sakarya'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Demokrasi Meydanı'nda programda, İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı, polis, jandarma, karayolları, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri stant açarak ziyaretçileri faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracını deneyimledi.

Etkinliğe Vali Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve kurum müdürleri de katıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan İzmir, etkinlikte yaptığı konuşmada, trafik kurallarına uymanın, insanın kendine ve çevresine duyduğu saygının tezahürü olduğunu söyledi.

- "Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için istemeli"

Trafikte en önemli unsurun insan olduğunu vurgulayan İzmir, "Sosyal yaşamımız ve ülke ekonomisi üzerinde derin etkileri bulunan trafik sorunu ve güvenliği bütün toplumu ilgilendiren en önemli konulardan birisidir. Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için istemeli ve buna inanmalıdır. Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine hem de topluma karşı sorumluluğudur." dedi.

İzmir, kazaların sadece polisiye tedbirlerle önlenmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, kazaların yol açtığı maddi ve manevi felaketlerden korunmak için trafik bilincinin oluşturulması ve otokontrol sistemlerinin uygulanması gerektiğini anlattı.