Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akyazı ilçesinde bir fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Akyazı ilçesinde bir fabrikanın atıklarını dereye döktüğü iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren bir fabrikanın atıklarını dereye döktüğü hususunda bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusuna istinaden sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununun 181'inci maddesi uyarınca "çevrenin kasten kirletilmesi" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Soruşturmamız bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Yunanistan Drama mübadillerinin Sakarya'ya gelişlerinin 100. yılında etkinl...
        Yunanistan Drama mübadillerinin Sakarya'ya gelişlerinin 100. yılında etkinl...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlatt...
        Sakarya'da üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için çadır nöbeti başlatt...
        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Sakaryaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Orman İşletme deposunda patlama: 2'si ağır 3 yaralı
        Orman İşletme deposunda patlama: 2'si ağır 3 yaralı
        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı
        Sakarya'da boya varilinin patlaması sonucu 3 orman işçisi yaralandı