Ferizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Burada piknik yapan aileler ve çocukları, renkli uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Kapalı Spor Salonu'nda devam eden etkinlikte, öğrenciler tarafından halk oyunu ve çeşitli sportif gösteriler yapıldı.

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