Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma

Kimliği belirlenen kadın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

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