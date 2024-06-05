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        Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 21:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:00
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        Sakarya'da başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla bir kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

        Kimliği belirlenen kadın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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