Sakarya'da komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde komşusunu silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde komşusunu silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tepecikler Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada komşusu Zekeriya Vural'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan zanlı R.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi Yurt Sokağı'nda ikamet eden R.E, 22 Haziran'da tartıştığı komşusu Zekeriya Vural'ı (58) silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.
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