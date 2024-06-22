Sakarya'da komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi Yurt Sokağı'nda ikamet eden R.E, 22 Haziran'da tartıştığı komşusu Zekeriya Vural'ı (58) silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.