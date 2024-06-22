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        Sakarya'da komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde komşusunu silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:59
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        Sakarya'da komşusunu silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde komşusunu silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Tepecikler Mahallesi'nde önceki gün çıkan kavgada komşusu Zekeriya Vural'ı silahla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan zanlı R.E, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Geyve ilçesi Tepecikler Mahallesi Yurt Sokağı'nda ikamet eden R.E, 22 Haziran'da tartıştığı komşusu Zekeriya Vural'ı (58) silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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