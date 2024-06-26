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        Sakarya'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:51
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        Sakarya'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Hızar Mahallesi Taşlıbayır istikametinde seyreden A.U. idaresindeki 54 AJC 460 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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