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        Sakarya'da 25 dönümlük serada topraksız tarımla çilek yetiştiriliyor

        ONUR ORHAN - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde akıllı sera sistemi kuran firma, topraksız tarım yöntemiyle çilek üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:26 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:26
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        Sakarya'da 25 dönümlük serada topraksız tarımla çilek yetiştiriliyor
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        ONUR ORHAN - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde akıllı sera sistemi kuran firma, topraksız tarım yöntemiyle çilek üretiyor.

        Türkiye'de bazı illerin yanı sıra yurt dışında da akıllı sera sistemleri kuran firma, Ferizli'de geçen yıl 25 dönüm alanda sera kurarak çilek üretimine başladı.

        Lezzet, verim ve raf ömrü açısından en iyi çilekleri üretebilmek için 14 farklı türde yaklaşık 600 bin bitkinin dikimini yapan firma, deneme çalışmalarında bazı çeşitlerde daha iyi sonuç aldı.

        Firma, ürettiği çilekleri yurt içinin yanı sıra Orta Doğu ile Kamboçya, Güney Afrika ve İtalya gibi çeşitli ülkelere gönderiyor.

        - "Bundan sonra daha çok verime odaklanacağız"

        SBT Kurumsal Girişim AŞ Genel Müdürü Fatih Özavcı, AA muhabirine, yurt dışı odaklı firma oldukları için ülkelerin talepleri doğrultusunda çilek çeşitlerinin verimlilik analizini yaparak, en iyi şartlarda gönderip sonuç almaya çalıştıklarını söyledi.

        Akıllı sera sisteminin ısı perdesi, egzoz fanı, sirkülasyon fanı, ledi, ısıtması, sulama sistemi, otomasyonu, soğuk hava deposu gibi birçok standardı karşıladığını anlatan Özavcı, tesisin aynı zamanda 5 kalite belgesine sahip olduğunu, bundan dolayı istedikleri ülkeye ihracat yapabilmek için standartları yüksek üretim hedefinde ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

        Özavcı, bu yıl deneme seneleri olduğu için ürünün verimliliğine değil de daha çok müşteri talebine odaklanarak çeşit seçtiklerine değinerek, "Şimdi bundan sonra daha çok verime odaklanacağız. Üretimin ortalama yüzde 70'ini ihraç ediyoruz, bunu gördük. Seneye hedefimiz yüzde 90 ihracat noktasına ulaşabilecek kalitede çilek üretimi sağlayabilmek." dedi.

        - Ağırlıklı olarak Orta Doğu ülkelerine ürün gönderiyorlar

        Genelde Orta Doğu ağırlıklı çalıştıklarını ancak Kamboçya, Güney Afrika ve İtalya'ya da ürün gönderdiklerini belirten Özavcı, "Dubai, Katar, Suudi Arabistan, Singapur, Maldivler gibi ülkeler de çilek talebinde bulunuyor." diye konuştu.

        Ülke içine de gönderim yaptıklarını dile getiren Özavcı, İstanbul'daki tüccarların, marketlerin, pastanelerin ürünlerini aldığını anlattı.

        Bölge halkının çileklerini çok sevdiğinden bahseden Özavcı, buradaki fidelerden onlara da dağıttıklarını, olmayan çeşitleri getirdikleri için buraya faydalarının dokunduğunu düşündüklerini kaydetti.

        Özavcı, topraksız tarımın faydalarına ilişkin şunları söyledi:

        "En büyük faydası vermiş olduğumuz besin çözeltisindeki bütün elementleri doğal olarak ışık ve ısıyla birleştirdiğimizde en iyi şekilde aldırabilmemiz diyebilirim. Topraksız tarımda kalite daha üst seviyede olduğu için yurt dışına ihracat yapmamız çok çok daha kolay oluyor açıkçası. Besin değerleri olarak şu an topraksız tarımda üretilen Türkiye'deki ve dünyadaki bütün çilekler, çilek standartlarının üstünde. Yani topraktaki üretimin üstünde aroma, besin değerlerine sahip. Bundan dolayı topraksız tarım her zaman avantajlı çıkacaktır. Aynı zamanda toprağa göre bitki dikim adetimiz fazla olduğu için daha çok verim alıyoruz."

        Hedeflerindeki üretim kapasitesinin 400-600 ton arasında olduğunu ifade eden Özavcı, bunun ne kadarını gerçekleştireceklerinin seneye ortaya çıkacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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