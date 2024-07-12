Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi

Bekar olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Talay'ın nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'daki ailesine ulaştı.

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