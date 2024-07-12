Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi Sakarya'daki ailesine verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'daki ailesine ulaştı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehadet haberi, Sakarya'daki ailesine ulaştı.
Yetkililer, şehit Talay'ın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Mehmet Talay'a şehadet haberini verdi.
Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Bekar olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Talay'ın nişan hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Talay'ın cenazesinin yarın Güneşler Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.