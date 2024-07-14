Sakarya Valisi Karadeniz'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karadeniz, mesajında, 15 Temmuz 2016'da milletin, ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

Kahramanlık destanı yazmış olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Karadeniz, "15 Temmuz; bizler için yeniden uyanışın, vatan ve millet olmanın, farklılıklarımızın hiçbir öneminin olmadığının, bu ülkenin atalarımızın kanıyla miras alındığının ve gelecek nesillere yine miras bırakılması gerektiğinin, bu güzide toprakların dünyadaki en güzel yer olduğunun, tankın, topun, uçağın ve diğer modern silahların milletimizin iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğinin miladı olmuş." ifadesini kullandı.

Karadeniz, bir kez daha kahramanlık destanı yazarak vatanını ne pahasına olursa olsun korumaya ant içmiş milletin, bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini gösterdiğine değinerek, 15 Temmuz'un, hain terör örgütünün kalkışmasına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara çıkan yüce milletin cesareti, onurlu direnişi ve kahramanlığıyla kazanılan şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu aktardı. O gece sokaklardan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ve işgal edilmek istenen Sakarya Valiliğine gelen kahramanların 15 Temmuz gecesini, tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası ilan ettiğini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti: