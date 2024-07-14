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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:10 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:10
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        Sakarya Valisi Karadeniz'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karadeniz, mesajında, 15 Temmuz 2016'da milletin, ne pahasına olursa olsun vatanından, bayrağından, hürriyetinden, birlik ve beraberliğinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını belirtti.

        Kahramanlık destanı yazmış olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Karadeniz, "15 Temmuz; bizler için yeniden uyanışın, vatan ve millet olmanın, farklılıklarımızın hiçbir öneminin olmadığının, bu ülkenin atalarımızın kanıyla miras alındığının ve gelecek nesillere yine miras bırakılması gerektiğinin, bu güzide toprakların dünyadaki en güzel yer olduğunun, tankın, topun, uçağın ve diğer modern silahların milletimizin iradesinin karşısında bir şey ifade etmediğinin miladı olmuş." ifadesini kullandı.

        Karadeniz, bir kez daha kahramanlık destanı yazarak vatanını ne pahasına olursa olsun korumaya ant içmiş milletin, bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini gösterdiğine değinerek, 15 Temmuz'un, hain terör örgütünün kalkışmasına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine meydanlara çıkan yüce milletin cesareti, onurlu direnişi ve kahramanlığıyla kazanılan şanlı bir demokrasi zaferi olduğunu aktardı.

        O gece sokaklardan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ve işgal edilmek istenen Sakarya Valiliğine gelen kahramanların 15 Temmuz gecesini, tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası ilan ettiğini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi o karanlık gecede Sakarya'mızda da bir destan yazılmış, milli iradeye darbe yapmak isteyen hain teröristlerin Valiliğimizi işgal girişimlerine fırsat verilmemiştir. Tarihin her döneminde olduğu gibi yine vatanseverliğini, millet ve bayrak aşkını ortaya koyan kahraman Sakarya halkı, bu hain şer odaklarına canı pahasına meydanları dar etmiş, istiklalini ve namusunu çiğnetmemiştir. O şanlı gecede olduğu gibi bundan sonra da kahraman Sakarya halkı yine aynı azim ve kararlılıkla yurdunu, bayrağını koruma azmindedir. Yurdun dört bir yanında hainlere geçit vermeyen kahramanlarımızla birlikte yaşatılmak istenen işgale karşı duran, erkeğiyle kadınıyla genciyle yaşlısıyla kahramanca mücadele eden Sakaryalı gazilerimiz de bu ünvanı sonuna kadar hak etmişlerdir. Türk milletinin topyekün kazandığı bir destan olarak tarihteki yerini alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yurdunu alçaklara çiğnetmeyerek en önemli mertebelerden birine ulaşan aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilik şerefine erişen kahramanlarımıza, vatan uğruna her şeyini feda etmeye hazır aziz milletimize ve kahraman Sakarya halkına şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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