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        Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 21.07.2024 - 18:52
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        Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi.

        Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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