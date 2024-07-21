Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, stoper Kahraman Demirtaş'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki Kahraman Demirtaş'ın kadroya dahil edildiği kaydedildi.
Futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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