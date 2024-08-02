Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı yeniden kiraladı

Geçen sezon Trabzonspor'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Akpınar, bu sezon da yeşil-siyahlı formayı giyecek. Oyuncu için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

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