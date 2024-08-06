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        Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze görevine başladı

        Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:05 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:08
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        Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze görevine başladı
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        Söğütlü Kaymakamlığına atanan Mehmet Göze görevine başladı.

        Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığından Söğütlü'ye atanan Göze, kaymakamlık binası önünde törenle karşılandı.

        Göze, daha sonra daire müdürleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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