Sakarya'dan kısa kısa

Sapanca Belediyesi Başkanlığı Koşusu'nu, Appreciate Proteo kazandı.

Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İngiliz atlarına özel olarak düzenlenen ve 1500 metre kum pistte gerçekleşen yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.

Yarışta, Oğuzhan Özşahin'in sahibi olduğu, Mustafa Reşat Akkan'ın yetiştirdiği Appreciate Proteo (Frosted - Fancy Strike / Smart Strike) isimli kır erkek tay, jokeyi Selim Kaya'nın yönetiminde birinci oldu.

Seyhan Demir tarafından antrene edilen safkan, bu galibiyetiyle kariyerindeki beşinci birinciliğini elde etti.

Yarışa katılan 7 safkandan Dispergatör ikinci, Win For You üçüncü, Run For Happiness dördüncü, Akıncı ise beşinci oldu.

Ödül töreninde, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, kazanan safkanın sahibi adına Coşkun Alkan'a plaketini takdim etti. Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Köseoğlu da kazanan jokey Selim Kaya'ya çiçek verdi.

Törene, Kocaeli Hipodrom Müdürü Ali Cumhur Özertaş ve davetliler de katıldı.

