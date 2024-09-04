Sakarya'dan kısa kısa

Sapanca Belediyesi Başkanlığı Koşusu'nu, Appreciate Proteo kazandı.

Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İngiliz atlarına özel olarak düzenlenen ve 1500 metre kum pistte gerçekleşen yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.

Yarışta, Oğuzhan Özşahin'in sahibi olduğu, Mustafa Reşat Akkan'ın yetiştirdiği Appreciate Proteo (Frosted - Fancy Strike / Smart Strike) isimli kır erkek tay, jokeyi Selim Kaya'nın yönetiminde birinci oldu.

Seyhan Demir tarafından antrene edilen safkan, bu galibiyetiyle kariyerindeki beşinci birinciliğini elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 31. Meslek Komitesi Başkanı Enes Sevindik, cep telefonlarının insanlar için özel bir tüketimden ziyade temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, akıllı cep telefonlarının günümüzde haberleşmenin yanı sıra hayatın her alanında kullanıldığını ifade etti.

Sevindik, "Vatandaşlarımız için temel ihtiyaç olan cep telefonlarına ulaşımın bu denli zor olduğu bugünlerde cep telefonu kiralama adı altında yeni bir uygulama başladığını gördük. Bu kiralama sisteminde birçok ayrı seçenek sunuluyor olsa da kiralama dönemi için bir taahhüt yapılıyor ve aylık ödemeler alınıyor fakat 12 aylık bir taksitlendirme ve 24 aylık taahhütte telefonun normal fiyatının yaklaşık 2 katına yakın bir para alınıyor. 12 ayda yüzde 80'in üstünde bir faiz alındığı görülüyor ki bu faiz oranı bugün yüzde 50'yi bulan politika faizinde bile bankaların aldığından çok daha yüksek bir orandır. Sizin olmayan bir telefon için 2 katına yakın ücret ödeyerek 24 ay kullanım sunuluyor." ifadelerini kullandı.