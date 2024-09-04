Sakarya'dan kısa kısa
Sapanca Belediyesi Başkanlığı Koşusu'nu, Appreciate Proteo kazandı.
Sapanca Belediyesi Başkanlığı Koşusu'nu, Appreciate Proteo kazandı.
Sapanca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İngiliz atlarına özel olarak düzenlenen ve 1500 metre kum pistte gerçekleşen yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.
Yarışta, Oğuzhan Özşahin'in sahibi olduğu, Mustafa Reşat Akkan'ın yetiştirdiği Appreciate Proteo (Frosted - Fancy Strike / Smart Strike) isimli kır erkek tay, jokeyi Selim Kaya'nın yönetiminde birinci oldu.
Seyhan Demir tarafından antrene edilen safkan, bu galibiyetiyle kariyerindeki beşinci birinciliğini elde etti.
Yarışa katılan 7 safkandan Dispergatör ikinci, Win For You üçüncü, Run For Happiness dördüncü, Akıncı ise beşinci oldu.
Ödül töreninde, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, kazanan safkanın sahibi adına Coşkun Alkan'a plaketini takdim etti. Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Köseoğlu da kazanan jokey Selim Kaya'ya çiçek verdi.
Törene, Kocaeli Hipodrom Müdürü Ali Cumhur Özertaş ve davetliler de katıldı.
- SATSO 31. Meslek Komitesi, Cep Telefonu Kiralama Uygulamasını değerlendirdi
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyet gösteren ve çoğunluğunu Bilişim ve Telekomünikasyon sektör temsilcilerinin oluşturduğu 31. Meslek Komitesi SATSO hizmet binasında gerçekleştirildi.
SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, komitenin son aylık olağan toplantısında telefon kiralama hizmetlerine yönelik değerlendirilmede bulunuldu.
Komite üyeleri telefon kiralama hizmetinin vatandaşın telefona ulaşımını kolaylaştıracak bir uygulama olarak gözükse de ödenen taahhütlü toplam ücretin telefonun 2 katına denk geldiğine dikkati çekti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen 31. Meslek Komitesi Başkanı Enes Sevindik, cep telefonlarının insanlar için özel bir tüketimden ziyade temel bir ihtiyaç olduğunu belirterek, akıllı cep telefonlarının günümüzde haberleşmenin yanı sıra hayatın her alanında kullanıldığını ifade etti.
Sevindik, "Vatandaşlarımız için temel ihtiyaç olan cep telefonlarına ulaşımın bu denli zor olduğu bugünlerde cep telefonu kiralama adı altında yeni bir uygulama başladığını gördük. Bu kiralama sisteminde birçok ayrı seçenek sunuluyor olsa da kiralama dönemi için bir taahhüt yapılıyor ve aylık ödemeler alınıyor fakat 12 aylık bir taksitlendirme ve 24 aylık taahhütte telefonun normal fiyatının yaklaşık 2 katına yakın bir para alınıyor. 12 ayda yüzde 80'in üstünde bir faiz alındığı görülüyor ki bu faiz oranı bugün yüzde 50'yi bulan politika faizinde bile bankaların aldığından çok daha yüksek bir orandır. Sizin olmayan bir telefon için 2 katına yakın ücret ödeyerek 24 ay kullanım sunuluyor." ifadelerini kullandı.
31. Meslek Komitesi olarak sektör adına cep telefonlarına uygulanan taksit sınırlamasının kalkması gerektiğini ve tüketicilerin taksitle rahatça telefon sahibi olabilmelerinin önünün açılması için sürekli çağrıda bulunduklarını aktaran Sevindik, yenilenmiş telefon hizmetine de gereken desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.
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