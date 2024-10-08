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        Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:18
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        Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Sapanca'nın Fevziye, Karasu'nun Yalı ve Akyazı'nın Salihiye mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, fişek, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.Ö.Ç, R.K.Ç. ile O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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