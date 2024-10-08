Sakarya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, fişek, cep telefonu ve nakit para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sapanca, Karasu ve Akyazı ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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