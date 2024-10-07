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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki AK Parti il başkanlıkları İsrail'i protesto etti

        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki AK Parti İl Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında basın açıklamaları ve protesto gösterileri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:30
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki AK Parti il başkanlıkları İsrail'i protesto etti
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki AK Parti İl Başkanlıklarınca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'in birinci yılında basın açıklamaları ve protesto gösterileri yapıldı.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanan AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in 1 yıldır Gazze'ye havadan ve karadan düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

        İl Başkanı Yunus Tever, burada okuduğu basın açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük insanlık suçuna imza attığını söyledi.

        İsrail'in, "bölgenin ortasına batılı güçlerce bırakılmış bomba" misali on yıllardır bölgede istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirten Tever, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz; İsrail durdurulmalıdır, Netanyahu hesap vermelidir. Diğer taraftan devam eden bu vahşet karşısında ortak adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan da dersler çıkarmalıyız. Bu anlamda güçlü Türkiye'nin, daha adil dünya ve daha etkin İslam dünyası için ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her zaman ve her platformda savunduk, savunmaya da devam edeceğiz."

        Eyleme, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Lütfi Bayraktar, bazı belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar daha sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

        - Zonguldak ve Bartın

        Zonguldak AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen programda, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterildi.

        AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, buradaki konuşmasında, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılarla Filistinli savunmasız sivilleri hedef aldığını, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını ifade etti.

        Bartın'da AK Parti İl Başkanlığındaki programda da İl Başkanı Yaşar Arslan, İsrail'in 1930'ların Nazi Almanyasından farksız olduğuna değinerek, "İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz. İsrail durdurulmalıdır. Netanyahu hesap vermelidir." dedi.

        Partililerin yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Turhan Kalaycı, ilçe ve belde belediye başkanlarının da katıldığı programda bölgede yaşanan İsrail saldırıları ile ilgili video gösterimi yapıldı.

        - Bolu

        AK Parti Bolu İl Başkanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılında Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

        İl Başkanı Suat Güner, parti teşkilatı ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı protestoda, İsrail'in kurulduğu günden bu yana batının çifte standardı, iki yüzlülüğü ve ikircikli tavrını gösteren örnek olduğunu vurgulayarak, "7 Ekim'den bu yana acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkartmayan hiçbir devletin kendini ciddi devlet olarak görme hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

        Açıklamanın ardından katılımcılar AK Parti İl Başkanlığı tarafından meydanda açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.

        - Karabük

        Kemal Güneş Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan belediye başkanları, AK Parti İl Başkanlığı teşkilatı üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in 1 yıldır Gazze'ye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları protesto etti.

        Grup üyeleri, ellerinde "Çocuk katili İsrail", "Anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı", "Gazze'de anne olmak" ve "Daha kaç annenin yüreği yanacak" yazılı pankartlar taşıdı.

        AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, burada okuduğu basın açıklamasında, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılına gelindiğini anımsattı.

        Güçlü Türkiye'nin ve siyasi iradenin öneminin hem bölge hem de insanlık için hayati olduğunu bir kez daha vurguladıklarını dile getiren Salt, Filistin'in, sadece coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi olmadığının altını çizdi.

        Salt, "Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir." diye konuştu.

        Basın açıklamasının ardından İl Başkanı Salt ve katılımcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin hakkında yaptığı konuşmalar ve Türkiye'nin Filistin'e destek amacıyla yaptığı programların yer aldığı sergiyi gezdi.

        Programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, Memur-Sen İl Başkanı Zeki Öz ve vatandaşlar katıldı.

        - Düzce

        AK Parti Düzce İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli de okuduğu basın açıklamasında, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü kabul etmediklerini bir kez daha güçlü şekilde haykırdıklarını dile getirdi.

        Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini belirten Veli, "İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır." dedi.

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