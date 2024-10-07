Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgaya karışan bir kişinin silahla ateş etmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

Nailiye Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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