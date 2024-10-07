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        Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 20:37 Güncelleme: 07.10.2024 - 20:37
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        Sakarya'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Nailiye Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgaya karışan bir kişinin silahla ateş etmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Jandarma ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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