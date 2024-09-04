Sakarya'da bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.
Ankara Caddesi'nde dün 34 NE 330 plakalı otomobiliyle D.P'nin kullandığı 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarpan alkollü sürücü Y.E'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, Ankara Caddesi'nde seyreden Y.E'nin (36) kullandığı 34 NE 330 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi mevkiinde D.P'nin kullandığı 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarpmış, kazada Derya Miyanyedi (48) ölmüş, motosiklet sürücüsü D.P. ile otomobildeki yolcu M.E.E. (19) hafif yaralanmıştı.
Polislerce yapılan kontrollerde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.
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