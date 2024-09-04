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        Sakarya'da bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:29 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:29
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        Sakarya'da bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

        Ankara Caddesi'nde dün 34 NE 330 plakalı otomobiliyle D.P'nin kullandığı 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarpan alkollü sürücü Y.E'nin polisteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Dün, Ankara Caddesi'nde seyreden Y.E'nin (36) kullandığı 34 NE 330 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi mevkiinde D.P'nin kullandığı 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarpmış, kazada Derya Miyanyedi (48) ölmüş, motosiklet sürücüsü D.P. ile otomobildeki yolcu M.E.E. (19) hafif yaralanmıştı.

        Polislerce yapılan kontrollerde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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