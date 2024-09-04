Sakarya'da bir kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

Polislerce yapılan kontrollerde 1,29 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Dün, Ankara Caddesi'nde seyreden Y.E'nin (36) kullandığı 34 NE 330 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi mevkiinde D.P'nin kullandığı 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarpmış, kazada Derya Miyanyedi (48) ölmüş, motosiklet sürücüsü D.P. ile otomobildeki yolcu M.E.E. (19) hafif yaralanmıştı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kazada gözaltına alınan alkollü sürücü tutuklandı.

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