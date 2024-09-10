Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti

Sakarya'da kadın platformu üyeleri, Diyarbakır'da önceki gün cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesini protesto etti.

Kentte faaliyet gösteren kadın dernekleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin aralarında bulunduğu grup, Narin Güran ve Sakarya'da başından vurulduktan sonra hastanede hayatını kaybeden Sehle Gündüz için Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Grup üyeleri ellerinde, "Narin için, Sehle için adalet istiyoruz" pankartı ile "Karanlığa teslim olmayacağız", "Narin'in ölümünü karanlıkta bırakmayacağız", "Narin için, Sehle için karanlığa ışık ol" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına bir konuşma yapan Özgül Kahraman, söylenecek çok sözün olmadığını belirterek, "Uzun zamandır devam eden kadın cinayetleri, diğer taraftan kaybettiğimiz nice Narinler için buradayız. Sessiz bir eylem yapacağız." diye konuştu.

Kahraman, kadınlar olarak çocukları ve kız kardeşlerini daha fazla karanlığa teslim etmek istemediklerini sözlerine ekledi.

Grup, konuşmanın ardından sessiz oturma eylemi yaptı.

Öte yandan bazı motosikletliler de meydana gelerek eyleme destek verdi.