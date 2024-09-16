Ağrı'da kalp krizi sonucu vefat eden asker Sakarya'da toprağa verildi
Ağrı'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Mustafa Alemdar, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ağrı'da askeri görevini yaptığı birliğinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Mustafa Alemdar, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Alemdar'ın (20) Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri manga tarafından Karasu ilçesindeki Gölköprü Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşı döktü.
Alemdar'ın cenazesi, öğle vakti Karasu İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi'nin kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Törene, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Tarık Demirci, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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