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        GÜNCELLEME - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı

        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:23 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:23
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        GÜNCELLEME - Sakaryaspor Kulübü Başkanı İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı
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        Sakaryaspor Kulübü Başkanı Gökhan İn'e tokat atan kişi gözaltına alındı.

        Gökhan İn'e bir kişinin tokat attığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında şüpheli C.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan C.Ş, Sakarya'ya getirildi.

        Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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